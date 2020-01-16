В торговых центрах Петербурга в январе вырос трафик

За первую неделю 2020-го года показатель Shopping Index (отражает количество посетителей на одну тысячу квадратного метра торговой площади), показывающий активность потребителей в торговых комплексах, увеличился в Санкт-Петербурге на 14,1% в сравнении с первой неделей 2019-го года. Об этом журналистам рассказали эксперты консалтинговой компании Watcom.

Как пишет РБК, это очень значительный всплеск — к сравнению, в торговых комплексах российской столицы за аналогичный период показатель увеличился только на 5%. Как отметил глава отдела консалтинга Watcom Михаил Васильев, в целом за минувший год Shopping Index в Северной столице выроспо сравнению с 2018-м годом на 2,2%.

По словам экспертов, на это повлияла, в первую очередь, погода. Вследствие отсутствия снега горожане вместо поездок на природу больше посещали магазины. Особенно отмечается рост трафика у кинотеатров и детских центров.