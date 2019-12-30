В Петербурге в январе пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

Работники Госавтоинспекции Петербурга и Ленинградской области назвали числа января будущего года, когда состоятся рейды по обнаружению водителей, управляющих транспортными средствами в нетрезвом виде. Об этом сегодня, 30 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Так, первые в городе на Неве рейды состоятся в ночь с 4 на 5 января и с 24 на 25 января 2020 года. Работники ГИБДД проверят водителей во всех районах Северной столицы. В Ленинградской области проверку на трезвость водители будут проходить с 5 на 6 января и с 25 на 26 января следующего, 2020, года.

Отмечается, что в 2019-ом сотрудники ДПС в Санкт-Петербурге задержали более 7100 водителей, управляющих машинами в нетрезвом состоянии, в Ленинградской области — 4197 человек.