В Санкт-Петербурге убрали почти 400 деревьев

Работниками комитета по благоустройству Санкт-Петербурга была убрана большая часть упавших минувшей ночью деревьев. Всего их насчитывается около четырех сотен.

В ночь на 19 декабря в городе на Неве был мощный юго-западный, западный ветер с порывами до 30 м/с. Из-за стихии пострадали южные районы Ленобласти и Санкт-Петербург. В городе отключалось электричество, нарушалась подача воды, попадало множество деревьев. Также падали различные конструкции и срывались крыши зданий.

Ликвидировать последствия пришлось целый день, сейчас работниками садово-парковых предприятий ведется распил, выкорчевка и вывоз упавших деревьев. Отмечается, что сначала убираются стволы и ветки с пешеходных зон и автодорог.