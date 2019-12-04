Камчатка не нашла денег для решения проблем с бездомными животными

Мэрия города Вилючинска на Камчатке, где стая бродячих собак напала на школьницу рядом с учебным заведением, сообщила, что на решение проблемы с бездомными животными в бюджете нет средств.

Власти города пояснили, что деньги на отлов безнадзорных собак они получают из краевого бюджета.

Тратить свои средства мэрия Вилючинска не имеет права. При этом денег, выделенных из краевой казны на данные цели, не хватит. Мэрией Вилючинска запрашивались дополнительные средства, так как поступает множество жалоб от горожан, но это не дало никаких результатов.