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В России появилась новая сексуальная ориентация

Общество

Несколько лет назад в России появилась новая сексуальная ориентация — асексуальная. Молодые люди сознательно отказываются от интимной жизни. О новом "тренде" рассказала заместитель руководителя Всероссийской ассоциации сексологов по социальным вопросам Инна Сорока.

Она отметила, что часто случается так, что подросток 14-15-ти лет решает отказаться от интимных отношений, когда у него еще их не было. В результате он (или она) остается девственником. "Девиз асексуалов: нет секса — нет проблем", — рассказала медик.

Также эксперт добавила, что феномен асексуалов возник на фоне диаметрально противоположного явления — слишком раннего начала сексуальной жизни (в 11-12 лет). В таком юном возрасте половую жизнь начинают, обычно, подростки из деревень и сел, где почти в каждой местной школе есть три или четыре девочки, которые имели беременность до 9-го класса, добавила Инна Сорока.

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