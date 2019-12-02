"С чистого листа": Дед Мороз рассказал, как встретить 2020 год

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал о правильной встрече 2020 года. По его словам, все что можно сделать - нужно успеть в уходящем году. А уже 2020 год начать с чистого листа.

"Все печали и горести оставить позади, в новом году они не нужны. Встретить 2020 год нужно с белой и чистой душой. Начните все с чистого листа", - порекомендовал волшебник.

Дед Мороз также пошутил, что десять лет назад Пенсионный фонд России вручил ему удостоверение "Ветеран сказочного труда".