Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер поддерживают инициативу об изменении российского телевидения. Однако имеют совершенно разные позиции, в какую сторону оно должно развиваться. Об этом они сообщили журналистам "Ура.ру". Напомним, недавно президент России Владимир Путин пообещал "навести порядок" на российском телевидении.
Познер выразил мнение, что для улучшения телевидения в России его необходимо отделить от власти. По мнению телеведущего, на ТВ много ахинеи, поскольку оно управляется Кремлем. Познер призвал власти не вмешиваться в телевидение, чтобы оно стало лучше.
Соловьев заявил, что телевидение в России и ежедневно меняется.
"Каждый день на телевидении открывается новая страница. Ежедневно ты что-то меняешь, делаешь по-другому. Если речь идет о форматах, то и здесь дела обстоят хорошо, новые форматы появляются регулярно", - пояснил Соловьев.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.