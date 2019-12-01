Познер и Соловьев поспорили из-за обещания Путина навести порядок на ТВ

Телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер поддерживают инициативу об изменении российского телевидения. Однако имеют совершенно разные позиции, в какую сторону оно должно развиваться. Об этом они сообщили журналистам "Ура.ру". Напомним, недавно президент России Владимир Путин пообещал "навести порядок" на российском телевидении.

Познер выразил мнение, что для улучшения телевидения в России его необходимо отделить от власти. По мнению телеведущего, на ТВ много ахинеи, поскольку оно управляется Кремлем. Познер призвал власти не вмешиваться в телевидение, чтобы оно стало лучше.

Соловьев заявил, что телевидение в России и ежедневно меняется.