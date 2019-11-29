Эксперты назвали регионы России с отсутствием люксовых авто

Свыше 50% от общего по России числа элитных машин стоимостью более 10 миллионов рублей зарегистрировано в Москве. При этом в 7 регионах страны такие машины, согласно документации, вовсе отсутствуют.

Как сообщает РБК, ссылаясь на сведения "Финэкспертизы", в этом перечне оказалиь Бурятия, Тува, Курганская, Смоленская и ЕАО, а также Ненецкий и Чукотский автономные округа.

В целом по России число подобных автомобилей начало сокращаться. В прошлом году машин стоимостью выше 10 миллионов рублей стало меньше сразу на 25% — 2162 вместо 2927.

При этом в Краснодарском крае за первые три квартала 2019 года объемы продаж машин марки Lamborghini выросли четырехкратно. В целом по стране таких авто было реализовано 105 единиц, что в 2,5 раза больше, чем в минувшем году.