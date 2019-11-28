Кадыров не поверил, что большинство молодых людей хочет эмигрировать

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров прокомментировал недавнее исследование "Левада-центра", которое показало, что 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. По мнению Кадырова, результаты исследования не отражают реальной картины.

"Наша молодежь любит и ценит свою Родину. Даже те, кто отправляются за границу делают это не для того, чтобы обрести новый дом, а для получения знаний, специальности, изучения языка и туризма", - считает глава Чеченской Республики.