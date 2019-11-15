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Источник Правда.Ру

Цветков: расстрел в Благовещенске выявил системные проблемы

Общество

 Любая достоверная информация о ходе расследования, о причинах стрельбы в колледже может исходить только от следственных органов. Все спекуляции на эту тему неуместны и вредны.

Так прокомментировал многочисленные версии о трагических событиях в строительном колледже Благовещенска лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Но следствие обязано отработать все версии, считает активист.

Особо осторожно надо, по его словам, говорить о том, связи стрельбы в колледже с движением АУЕ.

"Да, оно безусловно существует и, к сожалению, развивается, но говорить о возможной связи с расстрелом я бы не стал. Нельзя все проблемы с подростковой и молодежной преступностью сваливать на него", — сказал Цветков.

Лидер "Сильной России" считает, что "скорее надо говорить о некой мировой проблеме, когда психически неуравновешенные люди в различных странах, берут в руки оружие и расстреливают людей. Побудители могут быть совершенно разные — выход эмоций, злость, месть".

А вот на что по-настоящему надо направить усилия, уверен общественный деятель, так это на активное выявление таких граждан и об их лечение. Нельзя допускать попадания к ним оружия. Кроме того, важно блокировать весь вредоносный и социально опасный контент в интернете и соцсетях. Ведь это также может явиться причиной расстрелов.

"Мы месяц назад опубликовали данные исследования, согласно которым 72% учебных заведений в стране имеют проблемы с безопасностью — отсутствуют, не работают или не используются металлодетекторы, установлены некачественные камеры наблюдения или их просто мало, к тому же, зачастую, их никто не смотрит. Плюс, качество подготовки охранников оставляет желать лучшего в большинстве случаев. Вместе с тем, надо понимать, что образовательные учреждения в бункеры мы не превратим, и никто не даст 100% гарантии безопасности даже при условии самой лучшей охраны на входе. Тем не менее, безопасностью школ нужно заниматься, причем на федеральном уровне с соответствующим финансированием. Иначе подобные расстрелы будут лишь множиться", — сказал Цветков.

Напомним, что, как сообщала вчера Правда.ру, в столице Амурской области студент строительного колледжа расстрелял своих одногруппников. Погибли на месте двое молодых людей, в том числе и сам стрелок. Еще один парень скончался в больнице.

Темы нтон цветков безопасность благовещенск сильная россия стрельба в колледже образовательные учреждения
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