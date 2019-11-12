Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы

Общество print

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь поделилась с журналистами своим мнением о кровавой истории с расчленением аспирантки Анастасии Ещенко преподавателем и историком из Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) Олегом Соколовым. По словам Соболь, при определенных условиях можно встать на сторону Соколова.

"Кровавая трагедия"

Петербург содрогнулся от ужасной новости: 63-летний профессор Санкт-Петербургского государственного университета, историк и орденоносец Олег Соколов причастен к жестокому убийству собственной любовницы и сожительницы. Уважаемый педагог пристрелил, а впоследствии расчленил тело 24-летней аспирантки СПБГУ Анастасии Ещенко.

По версии следствия, женщина была убита 7 ноября 2019 года. Во время ссоры в молодую девушку четыре раза выстрелили из переделанного обреза — советской малокалиберной винтовки ТОЗ-17, стилизованной под пистолет XIX века. Профессор не сразу избавился от тела. Предварительно труп был спрятан. 8 ноября Соколов принимал у себя гостей. В ночь на 9 ноября историк решил избавиться от тела, предварительно его расчленив. Употребив алкоголь для успокоения, педагог отрезал девушки ноги, руки и голову. Утром того же дня Олег Соколов пытался избавиться от частей тела. Но успел лишь выбросить отрезанные нижние конечности.

Когда профессор отправился топить руки в Мойке, то упал в реку из-за сильного алкогольного опьянения. После того, как старика вытащили из воды, то в его рюкзаке были обнаружены отрезанные женские руки. Далее правоохранительные органы провели обыск в квартире, где нашли отсеченную голову и туловище. Ноги позднее были выловлены в реке.

Неоднозначность вины Соколова

В настоящее время профессор находится в СИЗО и ожидает перевода в "Кресты-2". В ходе следствия и судебных заседаний Соколов раскаялся в содеянном и пояснил, почему учинил расправу над молодой аспиранткой, на которой собирался жениться. В вечер убийства произошла ссора на фоне ревности Ещенко к детям историка от первого брака. По словам преподавателя, девушка угрожала ему ножом, после чего он ее и расстрелял.

"Я потерял контроль над собой. Я прожил долго. Разных женщин любил и меня любили. Такой агрессии я никогда в жизни не видел. Я не понимаю, как такое могло произойти. Идеальная девушка превратилась в существо из страшной сказки", — заявил в суде Соколов.

Адвокаты обвиняемого настаивают на версии, что профессор совершил деяние в состоянии аффекта. Он человек эмоциональный, несколько импульсивный, почувствовал угрозу и сделал то, что сделал для самообороны. Также правозащитники обращают внимание, что Соколов раскаялся в содеянном. Для него содеянное — тяжкий груз, следствие стечения обстоятельств. Искренние слезы и истерика это подтверждают. Вина минимальна.

Следствие же придерживается иного мнения. Для них Соколов определенно хладнокровный убийца, который сначала расстрелял свою жертву, а потом расчленил ее как заядлый мясник, чтобы скрыть следы своего преступления. Работники репрессивной машины не знают жалости. Никакого снисхождения к старику нет. Ему даже не дают очки, чтобы он мог читать в заточении книги. Более того, есть риск, что Соколов попадет к закоренелым преступникам и рецидивистам. Сам обвиняемый отчаянно просит этому помешать, так как считает себя человеком, оступившимся в жизни всего раз.

Есть и третья сторона — гражданские активисты. Они и вовсе считают, что Соколов невиновен. Человек оказался в трудной жизненной ситуации. Для них он герой трагической любовной истории, нуждающийся в помощи и прощении. С позицией можно ознакомится в спецгруппе "Спасем Олега Соколова", созданной в "ВКонтакте".

Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы. 404658.jpeg

О том, как воспринимать историю и деяние Соколова, как жестокое убийство или любовную трагедию, имеет ли профессор право на народное понимание и прощение, рассказала журналистам юрист ФБК Любовь Соболь.

Соболь готова защищать Соколова

Соболь и экс-кандидат в Мосгордуму выразила сочувствие Соколову и заявила, что его права, как человека должны быть соблюдены.

"Я прекрасно знаю по "московскому делу" на что способна судебная машина в России В этом смысле Соколова мне жалко — он стал жертвой репрессивного аппарата. Его права как личности и как заключенного обязательно должны быть соблюдены. У него есть право на справедливый и беспристрастный суд. Нельзя позволить суду и следствию сломать уважаемому человеку судьбу", — заявила Соболь.

По мнению юриста ФБК, если есть основания полагать, что Соколов действовал адекватно ситуации или действительно был аффект, то общество должно жестко проявить свою правозащитную позицию.

"Верю, что профессор мог защищать себя от нападения с ножом. Молодые и горячие девушки в пылу ссоры на многое способны. И как бы я поступила на его месте, подвернись мне под рукой оружие в схожей ситуации, честно, не знаю. Дела по самообороне очень сложны с юридической точки зрения. Доказать, было ли превышение или нет — трудно. Я считаю, что если есть основания полагать адекватность действий Соколова относительно ситуации или будет доказан аффект, то нужно вставать на сторону адвокатов и бороться за права человека. Это жизнь. В эпицентре любовной драмы может оказаться каждый", — считает Соболь.

В беседе с журналистами Соболь подчеркнула, что верит в искренность Соколова после его реакции на судебном заседании. Плачущий человек врать вряд ли станет. Ситуация с расчленением, конечно, пугающая, но спьяну каждый из нас может наделать глупостей.

Оправдают ли Соколова — вопрос дискуссионный, но шансы действительно есть. Российская юридическая практика сталкивалась со случаями, когда маньяков оправдывали присяжные. Так было в далеком 2012 году в деле с закамским убийцей, который жестоко расправился с четырьмя местными жителями. Как сложится дело профессора, покажет время. А пока актуален вопрос: а захочет ли быть на свободе сам раскаявшийся Соколов?

Темы соболь убийство олег соколов анастасия ещенко
Актуальная аналитика
Недвижимость
Тактика при ведении переговоров об аренде
Прошлое
Древность Вифлеема заверена печатью
Недвижимость
Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов
Новости Все >
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
Pepsi создаст огромную конкуренцию Coca-Сola, исключив из газировки канцерогены
В Роснефти объяснили причины высокой стоимости добычи нефти в России
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Колобков объяснил, почему Россия долго передавала данные в ВАДА
Курорт "Роза Хутор" просит возбудить дело против "Красной Поляны"
Последние материалы
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
Древность Вифлеема заверена печатью
Pepsi создаст огромную конкуренцию Coca-Сola, исключив из газировки канцерогены
Изобретатель Dyson купил пентхаус за 78,8 миллионов долларов
В Роснефти объяснили причины высокой стоимости добычи нефти в России
Смирись Кавказ, идет Кудрявцев!…
Селфи помогут отслеживать давление
В 1980-е Олегу Соколову дали условный срок по делу о гибели человека
Врач-эндокринолог предупредила об опасности сладкого натощак
Психолог: Соколов заигрался в наполеоновские игры
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас Соломон Соловьев Стоп-кран как главное лекарство Скорпиона - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Правительство установило размер пособий по безработице на 2020 год
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
При строительстве космодрома "Восточный" было украдено 11 млрд рублей
Соболь назвала расчленителя из СПБГУ жертвой судебной системы
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Эксперт рассказал, почему Путину не нужна личная встреча с Зеленским
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
В Болгарии потребовали отмены визита Путина
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Первый заместитель Рогозина заявил, что ему запретили цитировать Маска
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
РФ подозревают во вмешательстве в выборы птицы года в Новой Зеландии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Блогер из Тюмени попал под суд за разжигание вражды в интернете
Лаврова удивило отсутствие обвинений России в госперевороте в Боливии
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ