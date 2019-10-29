Исследование: 65% россиян задумывались о смене профессии

Специалисты сервиса "Авито Работа" провели исследование, в результате которого выяснилось, что две трети россиян (65%) хотя бы раз размышляли о смене профессии.

Из этого количество только 17% реально смогли сменить профессиональную деятельность. В основном сменить профессию смогли молодежь и люди предпенсионного и пенсионного возраста.

Основная цель, ради которой люди меняют сферу деятельности - это получение более высокого дохода (63%). 28% опрошенных меняют профессию, чтобы больше времени уделять личной жизни. 23% респондентов ответили, что им надоела рутина.

Каждый пятый россиянин, желающий сменить профессию, говорит, что у него профессиональное выгорание, а каждый десятый россиянин заявил, что разочаровался в своей нынешней профессии.

Фото: twitter.com