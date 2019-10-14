Психологи оценили любовные прозвища провинциалов и москвичей

Жители провинции в отношениях называют друг друга примитивнее, чем это делают москвичи - такие данные, по информации паблика "Диванный аналитик", получили психологи.

Как пишут авторы, "Центр социальной и семейной психологии" провел масштабное анонимное исследование в соцсети ВКонтакте, выяснив - как жители Москвы и провинции называют (и записывают в смартфоны) своих любимых (супругов, молодых людей и девушек).

В опросе каждому из 12 000 респондентов необходимо было указать город своего рождения, интимное прозвище партнера, свое интимное прозвище у него и причины выбора именно такого наименования.Итогом опроса стал вывод, что провинциальные девушки и молодые люди называют своих возлюбленных гораздо более примитивно, чем это делают жители столицы.

Например, самым популярным обращением стали "Зая", "Рыбка", "Котик" и, конечно же, "Любимый(ая)" - причем последний вариант люди используют для того, чтобы продемонстрировать окружающим "я в отношениях, я его (ее) люблю", а также "случайно" продемонстрировать партнеру смартфон с таким приятным названием абонента.

В Москве же влюбленные и супруги чаще всего называют друг друга по имени (в уменьшительно-ласкательной форме), а так называемый интимный зоопарк куда более уникальный, чем рыбки, котики и зайки.

Еще москвичи и москвички часто используют для наименования друг друга героев мультфильмов и свои любимые продукты питания.

Напомним, что ранее общенациональный опрос выявил - коэффициент интеллекта (IQ) у жителей Москвы и Питера значительно больше, чем у жителей провинции.

Также в 2016 году вышел материал, в котором агентство социальных исследований рассказало про настоящее отношение москвичей к "приезжим". В опросниках подчеркивалось, что под "приезжими" имеются в виду "граждане России некавказской национальности" и "жители провинции".