ПФР: к 2050 году почти четверть населения РФ будет старше 65 лет

К 2050 году доля граждан старше 65 лет составит почти четверть населения России. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда (ПФР) Антон Дроздов.

"По данным Мирового банка, по данным нашего Росстата, в России у нас граждан старше 65-летнего возраста в 2017 году было 14,2% от всего населения. А к 2050 году их доля возрастает еще на 10 процентных пунктов, то есть, 24,2% будет у нас людей старше 65-летнего возраста", - сказал он.

Дроздов добавил, что готовить медицину, социальную сферу, социальное страхование и трудовую сферу к старению населения страны необходимо уже сейчас.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началось плавное увеличение пенсионного возраста. До 2028 года установленный возраст выхода на пенсию для женщин вырастет до 60 лет, а для мужчин - до 65 лет. При этом, согласно прогнозу Всемирного банка, доля трудоспособного населения в стране начнет сокращаться с 2020 года, а к 2075 году показатель сократится с 65 до 55%.

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