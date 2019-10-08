В Бразилии найдена бутылка с письмом от "настоящих" советских моряков

В Бразилии на побережье Атлантического океана отдыхающие обнаружили бутылку, в которой было запечатано послание от советских моряков.

На репортаж бразильского телеканала Globo обратил внимание "Царьград".

Прочесть послание на русском языке никто из туристов не смог. Отдыхающие обратились за помощью к студентам местного университета.

Одна из обучающихся в нем девушек смогла перевести письмо. В послании говорилось:

"Адресовано тем, кто не поленится выловить эту бутылку. Она была распита вопреки всем приказам и постановлениям МРХ и правительства настоящими моряками, соблюдающими и помнящими морские традиции".

"Царьград" отмечает, что речь идет о Министерстве рыбного хозяйства. Что касается упомянутых советскими моряками "приказов и постановлений", то речь, скорее всего, идет о так называемом "сухом законе", который был введен тогдашним генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в мае 1985 года.