Власти пересмотрят правила предоставления российского гражданства

Власти России хотят изменить правила получения российского гражданства таким образом, чтобы иностранцы не были вынуждены отказываться от своего основного гражданства. В правительстве считают, что это повысит привлекательность получения российского гражданства для иностранцев.

Соответствующая инициатива была заложена в проект государственного бюджета на 2020-2022 год, который был ранее внесен на рассмотрение в Госдуму. Источники рассказали, что этот вопрос также обсуждался на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан, которое прошло в администрации президента РФ 24 сентября.

На данный момент иностранцы при подаче документов на получение российского гражданства должны в обязательном порядке обратиться в государственные органы другой страны, чтобы отказаться от своего гражданства.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала большое интервью с Константином Затулиным, который высказывался по поводу выдачи российского гражданства всем русским.

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