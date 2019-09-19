Опрос: россияне стали меньше смотреть телевизор и читать газеты

Специалисты компании "Делойт" СНГ провели исследование с целью выяснить, смотрят ли граждане Российской Федерации телевизор и читают ли газеты.

О результатах исследования сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, в текущем году россияне стали меньше смотреть телевизор и меньше читать газеты. Одним из основных источников новостей у граждан страны стали новостные и аналитические сайты в сети интернет.

Также, отметили, специалисты, за год значительно выросла значимость для россиян блогов и социальных сетей.