Специалисты компании "Делойт" СНГ провели исследование с целью выяснить, смотрят ли граждане Российской Федерации телевизор и читают ли газеты.
О результатах исследования сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, в текущем году россияне стали меньше смотреть телевизор и меньше читать газеты. Одним из основных источников новостей у граждан страны стали новостные и аналитические сайты в сети интернет.
Также, отметили, специалисты, за год значительно выросла значимость для россиян блогов и социальных сетей.
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