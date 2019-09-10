Минтруд: россияне не готовы адаптироваться на современном рынке труда

Работающие россияне недостаточно психологически готовы адаптироваться на современном рынке труда с учетом цифровизации экономики. Об этом заявили в минтруде.

Ранее "Известия" сообщили, что 20 млн жителей нашей страны могут потерять работу из-за "цифровизации и автоматизации". Результаты исследования РАНХиГС показали, что к 2030 году компетенции 45,5% работников будут неактуальны, поэтому они будут вынуждены либо уйти с рынка труда, либо переобучиться.

ТАСС в министерстве рассказали, что повысить готовность людей к изменению квалификации и переобучению может помочь информация о перспективных профессиях. С этой целью разработаны профстандарты, учитывающие требования работодателей к сотрудникам.

В ведомстве добавили, что необходимо определять профессии, уходящие в прошлое, и те, за которыми будущее, например, операторы беспилотников. Эту информацию надо доносить до госструктур и бизнеса для принятия управленческих решений.

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