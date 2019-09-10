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Автор Редакция рубрики "Общество"

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

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Как сообщают эксперты, "крупные сети ритейла начали открывать магазины без кассиров. По словам представителей руководства трех крупнейших сетей продуктовых магазинов, до 2021-2022 годов они планируют сокращение неквалифицированных рабочих мест в супермаркетах до 20% (грузчики, мерчендайзеры, охрана)".

Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы. 404279.jpeg

Сообщается, при этом, что эта тенденция будет набирать обороты, поскольку электронные системы становятся значительно дешевле найма "живой рабочей силы". При этом, как отмечают сами владельцы сетей, дешевле примерно на 90-130% при комплексном внедрении таких систем.

На вопрос о том, а как же безработица, торговые магнаты отвечают в том духе, что "это не их проблемы", "в стране рынок, а не коммунизм". А уволенным нужно "переквалифицироваться и искать другую работу". И, судя по всему, это только "первые ласточки", а апофеоз подобного подхода к массовому внедрению цифровых технологий вместо живых людей ожидает нас к 2030 году.

По крайней мере, такое предположение высказывается в комплексном исследовании РАНХиГС, проведенном руководителем лаборатории исследований проблем предпринимательства Степаном Земцовым. Ученый, подчеркивает, что не факт, что все именно так и будет.

Однако, учитывая существующие сегодня тенденции на цифровизацию и автоматизацию, предполагает, что "порядка 20,1 млн, или примерно 45,5% всех работников в России к 2030 году могут оказаться под риском потери текущей занятости из-за цифровизации и автоматизации, и эти данные — только по официально трудоустроенным россиянам".

Согласно этому прогнозу, первые серьезные волны сокращений коснуться сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, где под увольнения могут попасть до 73% сотрудников. Следом идет розничная торговля откуда может уйти до 53% персонала. По мнению авторов исследования, "в обрабатывающих производствах уже через 10 лет роботы могут заменить 6 из 10 работников, примерно столько же — в сельском хозяйстве, половину рабочих мест роботы будут способны взять на себя в сфере добычи полезных ископаемых".

При этом, если говорить об уже нынешних тенденциях на цифровизацию в сетях ритейла, то аналитики указывают на то, что "в случае замены живых людей электронными системами хотя бы в 60% супермаркетов одной только Москвы на улице окажется более 300000 человек".

Как отмечают авторы телеграм-канала "ГлавМедиа", "Да, так и будет, увы.

И не только в ритейле. И раньше было — где сейчас все трубочисты и извозчики, телефонистки алле-барышня-соединяю, кузнецы-подковщики, и т. п?". Также, авторы предлагают свой список профессий, которые, по их мнению, первыми попадут под "цифровой удар". Это: турагенты, операторы колл-центров, консультанты, "простые" переводчики, финансовые сотрудники (трейдеры, банковские клерки, бухгалтеры), продавцы и кассиры, как говорилось выше, рабочие конвейеров, таксисты, дальнобойщики, водители общественного транспорта, курьеры, кондукторы и контролеры.

И, судя по всему, этот список можно продолжать и дополнять. При этом, что руководители ритейл-сетей, что многие эксперты и чиновники, говоря о цифровизации заявляют о необходимости проходить курсы профессионального перепрофилирования всем тем, по кому пройдется цифровизация. И в этом видят некую панацею от возможного социального бунта, который может возникнуть при таком росте безработицы.

Тем более, что нынешние экономические тенденции и без всякой цифровизации весьма неблагоприятны; реальные доходы населения в России падают уже не первый год. И если сверху на это опустится еще и массовая безработица, то последствия могут быть самыми негативными.

Первый вопрос, который здесь возникает: кто будет организовывать эти массовые и, главное, эффективные курсы, и насколько будут востребованы работники, их прошедшие, впоследствии. Особенно с учетом развития цифровой сферы, которая уже сейчас охватывает все больше и больше отраслей.

Да и сама организация неких курсов — это не замена даже средне-профессиональному образованию. Но человеку среднего возраста тратить еще четыре или пять лет на второе образование — это какая-то непозволительная роскошь.

С другой стороны, понятно, что и скатываться в своеобразный "нео-луддизм" с отрицанием технологического развития — это тоже тупиковый вариант, как учит нас мировая история.

"Для того чтобы был технический прогресс — необходима высокая цена труда. При нынешней цене труда в России при заработках рабочих, продавцов и таксистов никто электронные системы вместо них внедрять не будет. Гораздо выгоднее люди с низкой заработной платой, приезжие, неквалифицированные. Китайский опыт по внедрению робототехники показывает — да, сокращается количество квалифицированных рабочих мест, а количество неквалифицированных рабочих мест не уменьшается, их требуется даже больше",- заявил Pravda. ru первый заместитель председателя комитета в ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

"Правда, если вспомнить потерявших (с появлением автомобиле) й работу извозчиков, конюхов, кузнецов — да, их тогда никто не спасал. Они работали, а потом остались без работы и выживали, как могли. Безработица была страшная и это была общемировая проблема. И в то же время, тогда создавались новые рабочие места",- заключил депутат.

"Защитой таких людей должно заниматься государство, потому что это общественная проблема. И смысл существования государства в решении такого рода проблем. Если оно от них самоустраняется, оно просто не нужно по определению. Однако, этот вопрос немножко преувеличен по двум причинам. Во-первых, технологический прогресс крайне медленно идет в рабовладельческих обществах. А у нас благодаря политике замещения коренного населения трудолюбивыми соотечественниками из ближнего зарубежья формируется, по сути дела, рабовладельческое общество",- делится с Pravda. ru научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Мне не то, что "электронная автоматическая система", мне даже экскаватор не нужен для копания траншеи — мне ее проще и дешевле выкопать при помощи трудолюбивых соотечественников", — пояснил он.

"Во-вторых, нужно понимать, что из этих десятков миллионов людей в первую очередь (если технический прогресс действительно пойдет рывков) будут высвобождаться люди, которые не являются гражданами Российской Федерации. И это будет проблема, если будет сохранена сегодняшняя политика замещения населения одной культуры населением другой культуры (которая более неприхотливая, требует меньше денег, меньше прав, значительно более толерантно относится к коррупции",- рассуждает эксперт.

"Потому что одно дело иметь 20 миллионов безработных россиян или 15 миллионов мигрантов в России. И совсем другое дело — иметь в России 20 миллионов безработных мигрантов. Но если государство внезапно вдруг начнет служить народу — тогда эти люди просто поедут домой",- констатировал известный политолог.

Так или иначе, но если прогнозы РАНХиГС и прочих экспертных сообществ, которые высказывают схожие опасения, подтвердятся, то очень скоро нас действительно могут ожидать социальные взрывы, массовость и масштаб которых трудно предугадать.

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Темы роботы мигранты таксисты увольнения автоматика безработица гастарбайтеры
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