Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы

Как сообщают эксперты, "крупные сети ритейла начали открывать магазины без кассиров. По словам представителей руководства трех крупнейших сетей продуктовых магазинов, до 2021-2022 годов они планируют сокращение неквалифицированных рабочих мест в супермаркетах до 20% (грузчики, мерчендайзеры, охрана)".

Сообщается, при этом, что эта тенденция будет набирать обороты, поскольку электронные системы становятся значительно дешевле найма "живой рабочей силы". При этом, как отмечают сами владельцы сетей, дешевле примерно на 90-130% при комплексном внедрении таких систем.

На вопрос о том, а как же безработица, торговые магнаты отвечают в том духе, что "это не их проблемы", "в стране рынок, а не коммунизм". А уволенным нужно "переквалифицироваться и искать другую работу". И, судя по всему, это только "первые ласточки", а апофеоз подобного подхода к массовому внедрению цифровых технологий вместо живых людей ожидает нас к 2030 году.

По крайней мере, такое предположение высказывается в комплексном исследовании РАНХиГС, проведенном руководителем лаборатории исследований проблем предпринимательства Степаном Земцовым. Ученый, подчеркивает, что не факт, что все именно так и будет.

Однако, учитывая существующие сегодня тенденции на цифровизацию и автоматизацию, предполагает, что "порядка 20,1 млн, или примерно 45,5% всех работников в России к 2030 году могут оказаться под риском потери текущей занятости из-за цифровизации и автоматизации, и эти данные — только по официально трудоустроенным россиянам".

Согласно этому прогнозу, первые серьезные волны сокращений коснуться сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, где под увольнения могут попасть до 73% сотрудников. Следом идет розничная торговля откуда может уйти до 53% персонала. По мнению авторов исследования, "в обрабатывающих производствах уже через 10 лет роботы могут заменить 6 из 10 работников, примерно столько же — в сельском хозяйстве, половину рабочих мест роботы будут способны взять на себя в сфере добычи полезных ископаемых".

При этом, если говорить об уже нынешних тенденциях на цифровизацию в сетях ритейла, то аналитики указывают на то, что "в случае замены живых людей электронными системами хотя бы в 60% супермаркетов одной только Москвы на улице окажется более 300000 человек".

Как отмечают авторы телеграм-канала "ГлавМедиа", "Да, так и будет, увы.

И не только в ритейле. И раньше было — где сейчас все трубочисты и извозчики, телефонистки алле-барышня-соединяю, кузнецы-подковщики, и т. п?". Также, авторы предлагают свой список профессий, которые, по их мнению, первыми попадут под "цифровой удар". Это: турагенты, операторы колл-центров, консультанты, "простые" переводчики, финансовые сотрудники (трейдеры, банковские клерки, бухгалтеры), продавцы и кассиры, как говорилось выше, рабочие конвейеров, таксисты, дальнобойщики, водители общественного транспорта, курьеры, кондукторы и контролеры.

И, судя по всему, этот список можно продолжать и дополнять. При этом, что руководители ритейл-сетей, что многие эксперты и чиновники, говоря о цифровизации заявляют о необходимости проходить курсы профессионального перепрофилирования всем тем, по кому пройдется цифровизация. И в этом видят некую панацею от возможного социального бунта, который может возникнуть при таком росте безработицы.

Тем более, что нынешние экономические тенденции и без всякой цифровизации весьма неблагоприятны; реальные доходы населения в России падают уже не первый год. И если сверху на это опустится еще и массовая безработица, то последствия могут быть самыми негативными.

Первый вопрос, который здесь возникает: кто будет организовывать эти массовые и, главное, эффективные курсы, и насколько будут востребованы работники, их прошедшие, впоследствии. Особенно с учетом развития цифровой сферы, которая уже сейчас охватывает все больше и больше отраслей.

Да и сама организация неких курсов — это не замена даже средне-профессиональному образованию. Но человеку среднего возраста тратить еще четыре или пять лет на второе образование — это какая-то непозволительная роскошь.

С другой стороны, понятно, что и скатываться в своеобразный "нео-луддизм" с отрицанием технологического развития — это тоже тупиковый вариант, как учит нас мировая история.

"Для того чтобы был технический прогресс — необходима высокая цена труда. При нынешней цене труда в России при заработках рабочих, продавцов и таксистов никто электронные системы вместо них внедрять не будет. Гораздо выгоднее люди с низкой заработной платой, приезжие, неквалифицированные. Китайский опыт по внедрению робототехники показывает — да, сокращается количество квалифицированных рабочих мест, а количество неквалифицированных рабочих мест не уменьшается, их требуется даже больше",- заявил Pravda. ru первый заместитель председателя комитета в ГД по труду и социальной политике Михаил Тарасенко.

"Правда, если вспомнить потерявших (с появлением автомобиле) й работу извозчиков, конюхов, кузнецов — да, их тогда никто не спасал. Они работали, а потом остались без работы и выживали, как могли. Безработица была страшная и это была общемировая проблема. И в то же время, тогда создавались новые рабочие места",- заключил депутат.

"Защитой таких людей должно заниматься государство, потому что это общественная проблема. И смысл существования государства в решении такого рода проблем. Если оно от них самоустраняется, оно просто не нужно по определению. Однако, этот вопрос немножко преувеличен по двум причинам. Во-первых, технологический прогресс крайне медленно идет в рабовладельческих обществах. А у нас благодаря политике замещения коренного населения трудолюбивыми соотечественниками из ближнего зарубежья формируется, по сути дела, рабовладельческое общество",- делится с Pravda. ru научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Мне не то, что "электронная автоматическая система", мне даже экскаватор не нужен для копания траншеи — мне ее проще и дешевле выкопать при помощи трудолюбивых соотечественников", — пояснил он.

"Во-вторых, нужно понимать, что из этих десятков миллионов людей в первую очередь (если технический прогресс действительно пойдет рывков) будут высвобождаться люди, которые не являются гражданами Российской Федерации. И это будет проблема, если будет сохранена сегодняшняя политика замещения населения одной культуры населением другой культуры (которая более неприхотливая, требует меньше денег, меньше прав, значительно более толерантно относится к коррупции",- рассуждает эксперт.

"Потому что одно дело иметь 20 миллионов безработных россиян или 15 миллионов мигрантов в России. И совсем другое дело — иметь в России 20 миллионов безработных мигрантов. Но если государство внезапно вдруг начнет служить народу — тогда эти люди просто поедут домой",- констатировал известный политолог.

Так или иначе, но если прогнозы РАНХиГС и прочих экспертных сообществ, которые высказывают схожие опасения, подтвердятся, то очень скоро нас действительно могут ожидать социальные взрывы, массовость и масштаб которых трудно предугадать.