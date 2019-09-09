Пытавшиеся проникнуть на территорию научно-исследовательского центра ракетно-космической промышленности люди имеют "интересное гражданство".
Об этом заявил глава государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Помимо "интересного гражданства", отметил Рогозин, у злоумышленников нашли еще "много чего интересного". Глава Роскосмоса заявил, что в дальнейшем в задержанных будет заинтересована не только полиция, но и власти Российской Федерации.
Напомним, что вчера, 8 сентября, в Роскосмосе заявили, что группа из почти 50 человек пыталась проникнуть на территорию режимного объекта ФКП "НИЦ РКП". Главной целью преступников была порча тамошнего оборудования, отметили в госкорпорации.
Согласно предоставленной информации, на предприятии находится испытательная база для тестирования ракетных двигателей.
Напомним, что ровно год тому назад глава компании-подрядчика Роскосмоса, имевший доступ к гостайне, украл несколько сотен миллионов рублей и бежал в Соединенные Штаты Америки.
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