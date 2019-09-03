В "Яндекс.Такси" работают два водителя по документам офицера ГРУ Чепиги

Водители сервиса "Яндекс.Такси" могут скрывать личные данные из-за возможных конфликтов с пассажирами. Однако "Фонтанка" смогла найти двух водителей, которые использовали документы офицера ГРУ Анатолия Чепиги для регистрации в сервисе. Чепига - один из двух главных подозреваемых по делу об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери.

Британские СМИ опубликовали документы Анатолия Чепиги в свободном доступе в октябре 2018 года. На 3 сентября в системе "Яндекс.Такси" по водительскому удостоверению офицера ГРУ было зарегистрировано три человека. Одного из них (из Самарской области) уже уволили из сервиса в январе 2019 года. Двое других водителей еще могут брать заказы.

Журналистам удалось обнаружить факт регистрации водителей по правам Чепиги благодаря сервису "Яндекс.Таксометр". В "Яндекс.Такси" утверждают, что водители сервиса проходят тщательную проверку, поэтому предоставления одних данных водительского удостоверения недостаточно.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сотрудники Интерпола не нашли в своей базе Руслана Боширова. Из этого они сделали вывод, что Руслан Боширов - это псевдоним офицера ГРУ Анатолия Чепиги.

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