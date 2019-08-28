Суд оценил урон арендатора от пожара в "Зимней вишне" в 16,7 млн рублей

Арбитражный суд Кемеровской области взыскал с собственника сгоревшей "Зимней вишни" 16,7 миллиона рублей в пользу индивидуального предпринимателя, арендовавшего ТРЦ. Исковые требования суд удовлетворил лишь частично.

Изначальная сумма иска составила чуть больше 35 миллионов рублей. В 16 миллионов рублей заявитель оценила упущенную выгоду, в 18,2 миллиона - стоимость закупочного товара, стоимость потерянного оборудования составила 534 тысячи рублей, еще почти 200 тысяч рублей находились в сейфе во время пожара.

Иск был подан еще в декабре минувшего года, однако с тех пор судебное разбирательство несколько раз откладывалось. В августе 2019 года суд вынес решение в пользу истца. Собственник "Зимней вишни" должен выплатить 16,7 миллионов рублей. В удовлетворении остальных требований истцу отказано.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Кемерове следователи выяснили, что торговый центр "Зимняя вишня" начал работу задолго до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель следственного комитета на судебном заседании по избранию меры пресечении экс-начальницы Госстройнадзора.

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