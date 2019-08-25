Специалисты раскритиковали уровень подготовки выпускников колледжей РФ

Уровень подготовки большинства выпускников российских колледжей и техникумов не соответствует современным мировым требованиям. Об этом заявил генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов.

"По результатам демонстрационного экзамена всего 30% выпускников России соответствуют современным среднемировым требованиям к специалистам", - сказал он, передает агентство ТАСС.

Глава Союза подчеркнул, что экзамен показал значительный разрыв между требованиями современной экономики и качеством подготовки выпускников. Каждый год российские колледжи выпускают около 40 тысяч специалистов в сфере IT. В 2019 году демонстрационный экзамен прошли около 4 тыс. студентов. Только 20% из них показали уровень, который соответствует мировым требованиям к работникам в данной сфере.

Демонстрационный экзамен - это открытая аттестация выпускника в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Для студентов создаются реальные производственные условия, в которых они могут показать свои навыки.