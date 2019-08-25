В ОАЭ женщина подала на развод из-за слишком заботливого мужа

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод из-за мужа, который окружил ее чрезмерной заботой и романтикой. Об этом сообщает местный портал Khaleej Times.

Женщину не устроило, что в их семье совсем не было ссор, споров и криков. Супруг всегда был добрым и ласковым. Он также часто помогал жене убираться по дому и готовил, что ее сильно возмущало.

"Я хочу спорить, даже иногда ссориться, а не жить безбедной жизнью в послушании. Я так хочу хотя бы раз поспорить, но это невозможно с моим романтичным супругом, который вечно прощает меня и осыпает подарками", - сказала женщина.

Со своей стороны мужчина объяснил, что он хотел быть идеальным мужем и не причинять своей супруге зла. Он также признался, что жена указала ему на лишний вес, после чего он сел на диету и начал заниматься спортом.

Мужчина попросил суд порекомендовать его жене отозвать иск. В итоге суд отложил рассмотрение дела, чтобы дать супругам возможность наладить отношения.