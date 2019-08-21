В борьбу с долгами за услуги ЖКХ включили "говорящие пирамиды позора"

Самарские коммунальщики стали использовать для борьбы с неплательщиками "говорящие пирамиды позора".

Тяжеловесную конструкцию со встроенным магнитофоном привозят к дому должника, и она несколько часов подряд озвучивает его имя и какую сумму он задолжал, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РКС-Самара".

Такие пирамиды не только ставят перед домами, но и поднимают на автокранах к окнам должников. В компании отмечают, что с их помощью гораздо быстрее удается добиться выплаты долгов, чем если обращаться в суд.

Там особо подчеркнули, что такие устройства не ставят около домов граждан, которые не имеют достаточного дохода для оплаты долга.