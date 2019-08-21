Самарские коммунальщики стали использовать для борьбы с неплательщиками "говорящие пирамиды позора".
Тяжеловесную конструкцию со встроенным магнитофоном привозят к дому должника, и она несколько часов подряд озвучивает его имя и какую сумму он задолжал, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "РКС-Самара".
Такие пирамиды не только ставят перед домами, но и поднимают на автокранах к окнам должников. В компании отмечают, что с их помощью гораздо быстрее удается добиться выплаты долгов, чем если обращаться в суд.
Там особо подчеркнули, что такие устройства не ставят около домов граждан, которые не имеют достаточного дохода для оплаты долга.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?