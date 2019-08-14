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Трутнев предложил наказать Росрыболовство за невыполнение поручений

Общество print

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном Федеральном округе Юрий Трутнев призвал наказать руководство Росрыболовства за невыполнение поручения Владимира Путина.

Ранее российский лидер поручал Росрыболовству и кабмину приступить к постройке краболовного флота на Дальнем Востоке, чтобы обеспечить местных жителей рабочими местами.

"Поручение президента было, а Росрыболовство его не выполнило. Мы посовещались и решили, что руководство ведомства необходимо наказать", - пояснил Трутнев.

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Темы трутнев поручение президент дальний восток росрыболовство
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