Домашних тиранов, которые издеваются над женщинами, следует подвергать общественному наказанию. Об этом заявил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Он отметил, что не существует никакого другого оправдания насилия, кроме самообороны. Людей, избивающих своих близких, нужно увольнять с работы, а также сообщать об этом в бюро кредитных историй, чтобы они не могли поучить кредит.
"Чего мы с ним сюсюкаемся? Ей просто некуда уйти. Она дома, у нее там двое детей. Этот негодяй ее третирует и она понимает, что если она не заберет заявление, ей будет только хуже". - считает общественник.
По мнению Цветкова, для защиты жертв домашнего насилия в России необходимо провести ревизию кризисных центров в регионах, а также пересмотреть работу правоохранительных органов.
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