Специалисты исследовательской компании Harris Insights & Analytics провели опрос с целью выяснить, как дети из Великобритании, США и Китая относятся к космосу.
Свой опрос социологи приурочили к юбилею миссии "Аполлон-11" — тогда, в 1969 году, на пилотируемом космическом корабле серии "Аполлон", жители планеты Земля впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.
В ходе опроса выяснилось, сообщают в Harris Insights & Analytics, что современным детям популярный видеохостинг YouTube куда интереснее, нежели космос.
Например, рассказывают социологи, 3 из 10 маленьких жителей Соединенных Штатов Америки заявили, что хотели бы стать блогерами. О карьере видеоблогера, указывают специалисты, мечтают и юные подданные Великобритании — и там 3 из 10 опрошенных заявили, что хотели бы зарабатывать этим на жизнь.
Также американские и британские дети хотят стать учителем, спортсменом или же, например, музыкантом. Лишь 11% респондентов, сообщают в Harris Insights & Analytics, мечтают стать космонавтами.
Из всех трен стран профессия космонавта оказалась наиболее популярной в Китае. В КНР стать покорителями космического пространства мечтают подавляющее большинство — 56% — детей.
Примечательно, что к профессиям учителя, музыканта и спортсмена дети Китайской народной республики также проявили больший интерес, чем их ровесники из США и Великобритании.
96% детей из Китая считают, что жители планеты Земля когда-нибудь обязательно начнут жить на других планетах или же в космосе. Чуть меньше — 95% — признались социологам, что хотели бы войти в список этих счастливцев.
В Великобритании же лишь 62% детей считают, что люди освоят другие планеты. Сами же отправиться в космос хотели бы 63% юных британцев.
В Соединенных Штатах Америки в освоение космоса человечеством верят 66% опрошенных. Переехать на другую планету хотели бы 68% американских детей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство россиян уверены в лидирующей роли Российской Федерации в освоении космического пространства.
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