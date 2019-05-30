Компания "Яндекс" ведет переговоры с правительством Москвы, холдингом "Вертолеты России" и фирмой "Нита" о включении в мобильное приложение "Яндекс.Такси" возможности заказать вертолет.
Как уточняет издание "Коммерсантъ", возможность заказать вертолет будет доступна только от МКАД в Подмосковье. Затем у клиентов появится возможность летать от Садового кольца. Сейчас полеты на территорией Москвы фактически запрещены.
"Результатом реализации проекта предполагается создание в Москве полноценного воздушного маршрутного такси, включенного в систему общественного транспорта", - подчеркивают в пресс-службе "Вертолетов России".
В материале уточняется, что массового спроса на услуги подобного рода в Москве не наблюдается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания Waymo, купленная несколько лет назад Google, в ускоренном режиме занимается разработкой и модернизацией систем, способных управлять автомобилем без участия человека.
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