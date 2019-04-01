Герман Стерлигов начал продавать хлеб "для бедных" по 440 рублей

Предприниматель Герман Стерлигов открыл в своей подмосковной усадьбе специализированный "магазинчик для бедных". Самый дешевый хлеб в нем стоит 440 рублей. Владелец объясняет, что это вдвое дешевле, чем в его московских магазинах и торговая точка рассчитана на "реально небогатых людей, которым хватает головы тратиться на натуральную пищу".
Пользователей Instagram, которых удивило несоответствие ценовой политики магазина и его позиционирования, Стерлигов обозвал "дебилами" и "неблагодарными псами". По словам предпринимателя, 440 рублей стоит у него килограмм хлеба, в то время как стандартная магазинная буханка обычно весит всего двести грамм.
"88 руб. за стандартную привычную 200-граммовую буханку сытнейшего настоящего хлеба!!! Это для вас дорого, скоты? Такой хлеб любой пенсионер с 10-тысячной пенсией может себе позволить, чтоб сердечко не болело", — написал Стерлигов в Instagram.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о намерении Германа Стерлигова перенести свой бизнес в Нагорный Карабах.
Источник фото: страница Германа Стерлигова в Instagram
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