Роспотребнадзор рассказал о снижении смертей от алкоголя в России

Количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в Российской Федерации резко сократилось.

Об этом общественности сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты российского ведомства напоминают, что недавно государство серьезно усилило контроль в сфере реализации алкогольной продукции. Так, например, указывают в Роспотребнадзоре, вошел в действие запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции. После того, как нововведения вступили в силу, заявляют специалисты, количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России сократилось на несколько тысяч.

Согласно данным, предоставленным федеральными средствами массовой информации, Роспотребнадзор в рамках усиления контроля за реализацией алкогольной продукции проверил 192 тысячи объектов. В результате масштабных проверок с реализации было снято почти 700 тысяч литров алкогольных товаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило законопроект, повышающий минимальный возраст, по наступлению которого россиянам можно будет продавать спиртное.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в ближайшее время количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в несколько раз.

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