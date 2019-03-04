Европейская газета жалеет молодых гитлеровцев

Журналист испанской газеты ABC написал статью, в которой пожалел молодых солдат вермахта, оборонявших Берлин. По его мнению, подростков заманивали в вермахт лживыми обещаниями, а затем использовали как "пушечное мясо".

Автор статьи утверждает, что к началу Берлинской наступательной операции у Гитлера в подчинении было 800 тысяч солдат, большая часть которых состояла из молодых людей. Большинство юных воинов были выходцами из бедных семей, в вермахте они хотели получить богатство и славу.

Автор также утверждает, что молодежь выходила на сражение под руководством взрослых и закаленных в боях солдат вермахта. Напомним, ранее испанская газета ABC уже публиковала материал о "героизме Голубой дивизии", которая участвовала в блокаде Ленинграда.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении российского посольства, относительно хвалебной статьи испанской газеты ABC о "героизме Голубой дивизии". Российские дипломаты резко раскритиковали позицию издания.

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