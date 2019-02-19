Посольство РФ прокомментировало хвалебную статью о сообщниках фашистов в испанских СМИ

Посольство Российской Федерации в Испании прокомментировало вышедшую в испанских средствах массовой информации хвалебную статью о союзниках фашистов.
Так, испанское издание ABC выпустило статью о так называемой "голубой дивизии" — солдатах-добровольцах из Испании, вставших на сторону фашистов во Второй мировой войне. Авторы нашумевшего материала призвали помнить их "героизм". Бойцы "голубой дивизии", написали испанские журналисты, были "бесстрашными и храбрыми".
Посольство Российской Федерации в Испании, что неудивительно, резко раскритиковало статью, вышедшую в СМИ Испании. Представители внешнеполитического российского ведомства отметили, что испанская "голубая дивизия" участвовала в том числе и в фашистской блокаде Ленинграда. Посольство РФ в Испании указало, что неправильно гордиться теми, кто причастен к гибели одного миллиона человек.
Примечательно, что в ходе своего заявления представители внешнеполитического российского ведомства вспомнили известное высказывание немецкого генерала Франца Гальдера: "Если вы увидите немецкого солдата небритого, с расстегнутой гимнастеркой и выпившего, не торопитесь его арестовывать — скорее всего, это испанский герой".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правительство Венгрии объявило героями солдат, сражавшихся против Советского Союза в рамках Острогожско-Россошанской наступательной операции. Тогда, напомним, армия СССР вступила в бой против объединенных сил Германии, Италии и Венгрии.
Фото: mil.ru.
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