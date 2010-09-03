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Источник Правда.Ру

Ученые доказали: материться полезно для здоровья

Общество

Психологи из Кильского университета пришли к выводу, что выкрикивание матерных слов помогает повысить болевой порог и тем самым помочь человеку облегчить сильную боль.

Таков результат проведенного эксперимента с участием 92 добровольцев, средний возраст которых составлял 27 лет.

Испытуемым предлагали держать руку в крайне холодной воде и выкрикивать либо матерные ругательства, либо созвучные слова. Руку необходимо было вынуть, когда боль становилась невыносимой.

Ученые выяснили, что матерные выкрики помогают повысить сопротивляемость боли, а выдуманные слова не приводят к подобному эффекту.

"Это даже не психология, это физиология. Ученые обнаружили, что когда, допустим, человек после инсульта или инфаркта приводит себя в норму, у него первые слова часто, которые появляются, это вот такой родной русский мат", - пояснила психолог Оксана Защеринская.

Эксперт полагает, что в экстремальных ситуациях эти "базовые слова" помогают человеку выживать и заставляют мозг работать по упрощенной схеме, что снижает восприятие боли.

 К слову, напомним, что в России есть судебное решение, согласно которому мат не является ненормативной лексикой.

Об этом ранее рассказывала "Правда.Ру"

Матерщину "переквалифицировали" в междометия

В Екатеринбурге практически легализована ненормативная лексика. На днях местный суд подтвердил вынесенное ранее решение о том, что популярные слова из трех и более букв следует считать… междометиями.

  • Теперь этот уральский город можно официально считать если и не столицей русской матерщины, то уж точно зоной, свободной для площадной брани.

Почему вдруг "дело о матерщине" попало в суд

К лексическим метаморфозам матерных слов в Екатеринбурге привели банальные семейные разборки.

В 2008 году в Уральском финансово-юридическом институте произошел конфликт:

президент этого вуза прилюдно обругала проректора (а по совместительству и бывшего мужа), а также его новую жену. В словесной перепалке разгоряченная женщина с избытком использовала площадную брань.

Свидетелями безобразной семейной сцены стали студенты. Проректор вместе со своей молодой супругой не стерпели подобных оскорблений и подали на обидчицу в суд.

В итоге против руководителя вуза было возбуждено дело по статье 130 УК РФ ("оскорбление"), а на судебных заседаниях развернулись филологические дискуссии.

Мировой судья судебного участка номер два, рассматривавшая дело,

  • вдумчиво ознакомилась с современной версией Словаря Даля,
  • выслушала консультации экспертов
  • и в итоге сочла матерные слова… междометиями.

Таким образом, в феврале 2009 года было вынесено судебное решение, которое оправдывало президента Уральского финансово-юридического института, так как ее "трехэтажная" реплика не нарушила нормы закона.

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Таким образом матерные слова были признаны вполне литературными. Новая жена проректора попыталась обжаловать этот вердикт, но в недавно состоявшемся заседании Ленинского районного суда Екатеринбурга скандальное решение мирового судьи оспорить не удалось.

Вольно или нет, но уральские судьи своими вердиктами полностью поддержали известного российского юриста, адвоката и судебного оратора Федора Плевако. Этот легендарный человек больше ста лет тому назад сказал:

"Бранное слово — это междометие народного языка, без него не обходится не только ссора, но и веселые, задушевные речи".

Естественно, в те времена и ругательства употреблялись реже (поскольку это грех, а тогда по-настоящему веровали гораздо больше людей), и относились к мату сдержаннее, без перебора. Да, раньше даже избалованные французскими манерами дворяне изредка матерились в своих покоях. Но это было скорее порицаемым исключением, чем нормой.

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Теперь же в порядке вещей использовать мат просто так, для связки слов.

Матерщина к сегодняшнему дню стала неотъемлемой частью народной культуры.

  • В газетах, на телевидении, в общественных местах, везде звучит он — отборный мат!
  • Не брезгуют нецензурной лексикой чиновники.
  • Современные писатели часто используют мат в своих произведениях, считая, что это придает "пикантность" их творениям. Видимо, не дают покоя лавры Пушкина, Гоголя и Маяковского. Не секрет, что эти классики из школьной программы тоже иногда позволяли себе ввернуть крепкое словцо в некоторые произведения. Но ведь "Евгений Онегин" и "Мертвые души" написаны без нецензурщины. И хуже они от этого не стали.

Сегодня ругаться "по матушке" умеют все: от детей до седых стариков. Дошло до того, что матерная брань стала общенациональной российской проблемой. И как ее искоренить, если ненормативной лексикой люди пользуются не только в разговоре, некоторые ей даже мыслят?!

За чистоту русской речи борются общественные организации, и в разных регионах России даже устраиваются различные акции против засилья матерщины в родном языке.

Лингвисты утверждают, что это пустая трата времени: мат всегда был, есть, и будет.

Единственное — можно добиться снижения частоты его использования в речи. Ведь еще древние племена славян, наши предки, использовали бранные слова. И даже летописцы не боялись украшать оными речь свою письменную. Однако, по сравнению с современными витиеватыми конструкциями, это были безобидные, детские ругательства типа: собака, кобыла и т. д. Ситуация ухудшилась после татаро-монгольского нашествия. Известна версия, что именно кочевники Золотой Орды обучили славян постыдным словам.

В советские времена мат сдерживала цензура, а распоясалась ненормативная лексика благодаря свободе слова. Но кто бы мог подумать, что разгуляется она до таких масштабов, что даже преподаватели в вузах будут, не краснея, общаться "междометиями" при своих студентах.

Кстати, несмотря на судебные решения в Екатеринбурге, по российскому законодательству употребление нецензурной лексики в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАПП Российской Федерации). И, между прочим, по-прежнему карается штрафом или даже арестом на срок до пятнадцати суток.

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