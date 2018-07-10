Россиян начнут сажать за нелегальный техосмотр "в гараже"

Езда без техосмотра будет стоить 2 000 рублей, а ТО "из гаража" — 5 лет лишения свободы. Такие изменения предполагается внести в КоАП, УК и закон о техосмотре.

Изначально за отсутствие ТО хотели облагать штрафом в 800 рублей, однако в процессе доработки цифра увеличилась более чем в два раза. Предполагается, что нарушителей будут выявлять дорожные камеры, а штраф будет приходить только один раз в сутки. Стоит отметить, что сейчас чревато выезжать на дорогу без ТО такси, грузовикам, учебным машинам, а также транспорту специальных и экстренных служб.

Кроме того, штрафы не обойдут стороной и тех, кто проводит ТО. Если допуск был выдан машине неисправной или специалисты даже не осмотрели средство, то за это придется заплатить до 10 000 рублей. Такую же сумму придется отдать за внесение данных в систему техосмотра. На данный момент штрафуют только юридических лиц (до 300 000 рублей). Также придется заплатить штраф, если такой осмотр эксперт или фирма не имели права делать (до 5 000 и до 50 000 соответственно).

Этот проект уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков, МВД, Ространснадзоре, ФАС и некоторых других ведомств.

Бороться с фальшивыми точками, где проводят ТО, решили введением уголовной ответственности. Так, одиночный нарушитель заплатит до 300 000 рублей, если же была задействована группа или доход был особо высокий, то — до 5 лет.

Стоит также отметить, что процедуру ТО будут фиксировать на камеру, а после вносить сведения о ТС в автоматизированную систему. Причем карты станут электронными, даже подписываться они будут в цифровом формате.

Эксперты неоднозначно оценивают инициативу. Так, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что не стоит делить нарушение, ведь за езду без ОСАГО штрафуют, а без ТО полис получить нельзя. Если же документ был подделан, то уже в законе предусмотрена ответственность за это деяние.

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Езда без техосмотра будет стоить 2 000 рублей, а ТО "из гаража" — 5 лет лишения свободы. Такие изменения предполагается внести в КоАП, УК и закон о техосмотре.

Изначально за отсутствие ТО хотели облагать штрафом в 800 рублей, однако в процессе доработки цифра увеличилась более чем в два раза. Предполагается, что нарушителей будут выявлять дорожные камеры, а штраф будет приходить только один раз в сутки. Стоит отметить, что сейчас чревато выезжать на дорогу без ТО такси, грузовикам, учебным машинам, а также транспорту специальных и экстренных служб.

Кроме того, штрафы не обойдут стороной и тех, кто проводит ТО. Если допуск был выдан машине неисправной или специалисты даже не осмотрели средство, то за это придется заплатить до 10 000 рублей. Такую же сумму придется отдать за внесение данных в систему техосмотра. На данный момент штрафуют только юридических лиц (до 300 000 рублей). Также придется заплатить штраф, если такой осмотр эксперт или фирма не имели права делать (до 5 000 и до 50 000 соответственно).

Этот проект уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков, МВД, Ространснадзоре, ФАС и некоторых других ведомств.

Бороться с фальшивыми точками, где проводят ТО, решили введением уголовной ответственности. Так, одиночный нарушитель заплатит до 300 000 рублей, если же была задействована группа или доход был особо высокий, то — до 5 лет.

Стоит также отметить, что процедуру ТО будут фиксировать на камеру, а после вносить сведения о ТС в автоматизированную систему. Причем карты станут электронными, даже подписываться они будут в цифровом формате.

Эксперты неоднозначно оценивают инициативу. Так, первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков считает, что не стоит делить нарушение, ведь за езду без ОСАГО штрафуют, а без ТО полис получить нельзя. Если же документ был подделан, то уже в законе предусмотрена ответственность за это деяние.

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Техосмотр будут фиксировать на видео

В России ужесточили правила техосмотра: что изменилось