"Профессор" Лебединский: россияне должны звать НАТО для свержения Путина

Оппозиционеры в России после очередной победы Владимира Путина на выборах главы государства, отчаянно призывают Запад силой сместить власть в стране.

В этом отношении характерна позиция бывшего музыканта Алексея Лебединского, который прямо заявил, что "давно пора стрелять. Отвечать на терроризм государства против народа терроризмом народа против подонков, захвативших власть".

Лебединский пояснил украинскому изданию "Корреспондент", что "если сами не можем, просить цивилизованный мир избавить российский народ от его тиранов, молить, признаться себе и миру, что реальная кишка реально тонка, что власть сильна, безнаказанна и беспощадна".

По его словам, "народы достойны своих правителей, и мне все меньше жаль народные стада в целом, и все больше жаль конкретных людей, которые понимают свою беспомощность в попытках что-либо изменить и хотят, но не могут оттуда выбраться".

Немногим отличается от этих заявлений и мнение экс- чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, который полагает, что перемены в России должны происходить не постепенно, а крайне быстро, со сломом всей предшествующей системы. Что характерно, он готов максимально этому содействовать, но только не находиться при этом в России.

А журналист Аркадий Бабченко в "Фейсбуке" пояснил, что "я обязательно вернусь в Москву. Есть у меня там ещё одно дельце. На первом же "Абрамсе", который будет идти по Тверской, в люке, под флагом НАТО буду торчать я. А благодарные россияне, забыв про Крым, будут кидать освободителям цветы и, опуская глаза, просить гуманитарной тушёнки".

Его коллега, известный ведущий "Эха Украины" Матвей Ганапольский заявил, что энергомост в Крым будет обязательно взорван. В общем, агрессивные мечты - это отличительная черта оппозиционеров.

Отметим, что член КСО Андрей Илларионов на конференции призвал США и НАТО применить против России войска. По его словам, "единственное, чего боится Путин, - это применение военной силы против российских войск". Равно как когда-то Константин Боровой потребовал от россиян... встать на колени перед Украиной и стоять на них веками.С его точки зрения, необходима оккупация России и силовой отъем у нее ядерного оружия, причем это уже "обсуждается" на Западе.