Ничего святого: в Киеве подожгли храм

В преддверии светлого праздника Пасхи в Киеве подожгли церковь. "Неблагодатный" огонь сошел на храм в честь Иерусалимской иконы Божией Матери.

Стоит отметить, что нападения вандалов на церкви в столице Украины участились. Так, в прошлом месяце пожар устроили в храме канонической Украинской православной церкви в честь Преображения Господня.

А в январе полиция задержала двух мужчин, которые пытались поджечь здание Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Можно ли противостоять такому кощунству? Своим мнением с "Правдой.Ру" поделился руководитель секретариата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

— К подобным актам беззакония необходимо привлекать внимание международной общественности. На Украине, которая хочет присоединиться к цивилизованному миру, происходят из ряда вон выходящие вещи, это просто разбой.

Подобное происходит не где-нибудь, а в столице страны. Действия злоумышленников направлены на то, чтобы люди испугались и перестали ходить в церковь. Думаю, что у полиции есть все необходимые средства для борьбы с вандалами. Надеюсь, что соответствующие службы положат конец таким выходкам. У тех, кто себе позволяет нападения на храмы, нет ничего святого в душе.

— Что можно сделать на уровне РПЦ?

— Ну, договариваться тут точно не о чем. Поджог — это преступление. Оно должно быть наказано. Необходимо соблюдать элементарную законность и общественный порядок.

— В стране действует каноническая Украинская православная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Также существуют непризнанные мировым православием Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. Можно ли говорить о том, что за поджогом храма в честь Иерусалимской иконы Божией Матери в Киеве стоит Киевский патриархат?

— Он не взял на себя ответственность. Однако мы знаем, что за экстремистскими организациями, которые творят такие вещи, стоит как раз Киевский патриархат. Он для этого и создавался, чтобы всячески вредить РПЦ, тут ничего удивительного нет.