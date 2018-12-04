Социологи: половина избирателей страны против "Единой России"?

Как показывают результаты опроса "Левада-центра", число россиян, настроенных позитивно и негативно в отношении партии "Единая Россия", фактически одинаковое.

Согласно соцопросу, в масштабе государства положительно и скорее положительно работу партии власти оценивают 47% опрошенных, в деятельности единороссов видят исключительно отрицательные моменты 44% россиян. 9% респондентов затруднились дать четкий ответ. Что касается жителей столичного региона, то здесь перевес у тех, кто негативно настроен к "Единой России", таких оказалось 55%, в меньшинстве остались сторонники партии власти — 37%.

А вот в сельской местности наблюдается противоположная картина, большинство опрошенных высказались в поддержку единороссов (52%), отрицательно к партии власти относятся 40% опрошенных. Граждане России уверены, что поражение отдельных представителей "Единой России" на недавних губернаторских связаны с общим падением уровня жизни в стране. Такого мнения придерживаются 38%. Основной причиной падения рейтингов единороссов 29% россиян посчитали низкую эффективность работы государственной власти в целом.

Генеральный директор "Левада-центра" Лев Гудков отмечает тот факт, что рейтинг единороссов снижается давно, последовательно, медленно и равномерно.

"Пенсионная реформа больше сказалась на рейтинге президента и правительства, у "Единой России" рейтинг снижается давно. Ухудшение общей ситуации в стране переносится на ее руководство и на партию, поскольку она мыслится как отражение власти", — говорит Гудков.

И добавляет, что отсутствие положительных сдвигов в социально-экономической сфере приведет к тому, что доверие к партии власти упадет до психологического минимума.

Несмотря на то, что трон зашатался, оппозиционеры, и, в первую очередь, Алексей Навальный, не смогут воспользоваться ситуацией. Навальный предлагает систему "умного голосования", то есть не распылять голоса, а предложить одного кандидата от оппозиции. Политолог Александр Пожалов считает, что идея может оправдать себя при сохранении нынешнего уровня негативного настроя к партии власти.

Однако, как пишут авторы телеграм-канал "Выборный": "Навальный собирается явку повышать как нужно Кремлю и рассказывать, за кого голосовать каждому региону? По принципу "за кого угодно, только не за единоросса/кандидата от власти-самовыдвиженца"? То есть, фактически, "хоть кот, лишь бы не Путин"?

Но трудно представить, что жителям разных регионов РФ удастся доказать, а скорее даже навязать мнение о том, что какой-то кандидат, выдвинутый системной оппозицией действительно стоит их голосов. А значит, идея Навального оказывается приемлемой для политических пиаркампаний, но несостоятельной для большой политики.

Тем временем, один из представителей "Единая Россия", замсекретаря генсовета партии, Евгений Ревенко предполагает, что за цифрами опроса может стоять субъективная оценка избирателями личностей кандидатов, а не их партийная принадлежность. По его словам, партия, опустившись до нижней границы своего рейтинга, "провела работу над ошибками" и "взяла курс на обновление".

Ранее Правда. Ру писала о противоречиях внутри самой партии "Единая Россия".

В опросе, который проводился 22-28 ноября, приняли участие 1600 граждан РФ.

Фото: Культура ВРН

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