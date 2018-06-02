Жители Екатеринбурга на коленях обратились за помощью к Путину

Жители города Екатеринбург записали видеообращение, на котором стоят на коленях и хором произносят фразу: "Господин президент, помогите нам". Таким образом отчаявшиеся екатеринбуржцы просят главу Российской федерации помочь им с решением квартирного вопроса.
На митинг 30 мая в Екатеринбурге вышло несколько десятков человек. Все они — обманутые мошенником люди, что вложили свои деньги в так и не построенный жилой дом. Мужчины и женщины встали на колени, чтобы попросить помощи у президента РФ Владимира Путина. Обманутые екатеринбуржцы считают, что глава страны — их последняя надежда.
Все они отдали свои деньги осужденному в феврале прошедшего года на шесть лет лишения свободы Владимиру Воробьеву. Мошенник пообещал им построить жилье, однако не имел даже разрешения на строительство. Доверчивые граждане несли злоумышленнику деньги, кормясь его обещаниями включить их в кооператив позднее, когда он уладит все дела.
На митинг уральцы вышли с плакатами "ТРЕБУЕМ! Всех потерпевших от застройщика ВОРАбьева включить в реестр обманутых дольщиков" и "ТРЕБУЕМ! Создать новый закон о поддержке потерпевших от застройщика ВОРАбьева".
Стоит признать, в кооператив попали пару десятков человек. Остальных же "дольщиков" суд признал "денежными кредиторами третьей очереди". Участники митинга требовали включить их в реестр обманутых дольщиков, чтобы в перспективе они имели возможность получить квартиры или же свои деньги. Общий ущерб от действий Владимира Воробьева составил 594 миллиона рублей.
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