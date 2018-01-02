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От нянечки до бизнесмена: новые законы-2018

Общество

По традиции с 1 января вступила в силу целая серия новых законов или поправок к старым. А поскольку большинство россиян провели этот день, восстанавливая силы после новогодней ночи, и могли не заметить наступивших перемен, мы на всякий случай напомним вам о них и других новшествах, которые принесет нам 2018 год.

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Деньги

Бюджетников - врачей, учителей, нянечек и т.д. - ждет увеличение зарплаты на 4%.

Пенсии также проиндексируют, причем дважды: сначала на 3,7%, потом (в апреле) - на 4,1%. Но только тем, кто получает страховые выплаты и не работает.

Повысится и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - он станет больше почти на 22% и достигнет 9489 рублей.

Дети

Приятные новости для тех, у кого есть или скоро появятся дети. Право на получение материнского капитала продлили вплоть до конца 2018 года. Кроме того, эти деньги можно будет использовать на оплату детского сада или ухода за ребенком, не дожидаясь, пока ему исполнится три года (а по достижении двухмесячного возраста).

Семьи с двумя и более детьми смогут участвовать в новой программе ипотечного кредитования под 6%. 

С 1 января при рождении первого и второго ребенка россиянам полагаются новые выплаты, размер которых будет рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума на детей во втором квартале 2017 года. Президент РФ назвал сумму в 10,5 тысячи рублей.

С 1 января несовершеннолетних запрещено провозить на старых транспортных средствах (имеются в виду автобусы - им должно быть не более 10 лет).

Бизнес

Вздохнуть спокойно смогут бизнесмены, задолжавшие налоги на имущество (по данным на 1 января 2015 года). Эти долги будут признаны безнадежными для взыскания и на этом основании списаны.

С начала 2018 года вступают в силу поправки о двойном налогообложении между РФ и Китаем, благодаря которым российские предприниматели получат возможность брать кредиты в банках КНР. В условиях западных санкций, которые затрагивают и банковский сектор, это нововведение более чем актуально.

Вредные привычки

С 1 января на федеральном уровне запрещена продажа энергетических напитков, содержащих алкоголь. Речь идет о слабоалкогольных энергетиках с содержанием этилового спирта менее 15% от объема готовой продукции.

С 1 января выросли налоговые ставки на целый ряд подакцизных товаров (причем для некоторых это второе повышение с июля 2017 года). Изменения коснутся в основном табачных изделий, которые в результате станут стоить дороже, и автомобильного топлива.

Транспорт

Немало изменений ждут автомобилистов: ОСАГо подорожает, серьезно вырастут штрафы - к примеру, за проезд на красный сигнал светофора или чрезмерную тонировку стекол.

В конце года любителей путешествовать по России ждет ценный подарок - открытие автомобильного движения по Крымскому мосту, соединившему одноименный полуостров с материком через Керченский пролив. Его автомобильная трасса состоит из четырех полос, а пропускная способность достигнет 40 тысяч автомобилей в сутки. Железнодорожная линия моста откроется в 2019 году.

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