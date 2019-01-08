Волочкова приняла решение уехать на ПМЖ на Мальдивы из-за дочери

Российская балерина Анастасия Волочкова отправилась на Мальдивы и решила остаться. Об этом Волочкова написала в Instagram.
Балерина выбрала острова в качестве постоянного места для проживания. Она уже начала искать на Мальдивах школу для своей дочери Арины.
«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять», -написала Анастасия.
Ранее Правда.Ру писала о том, что 5 января на странице балерины Анастасии Волочковой в социальных сетях появилась очередная эротичная фотография. На снимке балерина находится уже в привычной для себя позе - шпагате. Примечательно то, что на Волочковой надет очень откровенный купальник, который не скрывает принадлежности скандальной балерины.
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