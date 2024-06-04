Певица Слава купила роскошную квартиру за 119 миллионов рублей с видом на Лужники

Певица Слава приобрела элитную квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава, чьё настоящее имя Анастасия Сланевская, приобрела квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на информацию от застройщика.

Фото: инстаграм аккаунт Славы

Новая квартира Славы находится в элитном комплексе в Пресненском районе, на 33 этаже, и имеет площадь 129,9 квадратных метров. Окна квартиры выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.

Жилье продавалось без ремонта. Ранее артистка похвасталась покупкой в своих соцсетях. Также недавно Слава высмеяла блогера Настю Ивлееву и певца Филиппа Киркорова за их поведение на вечеринке в московском клубе.