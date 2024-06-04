Певица Слава, чьё настоящее имя Анастасия Сланевская, приобрела квартиру в центре Москвы за 119 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач" со ссылкой на информацию от застройщика.
Новая квартира Славы находится в элитном комплексе в Пресненском районе, на 33 этаже, и имеет площадь 129,9 квадратных метров. Окна квартиры выходят на Лужники, Воробьевы горы и Москву-реку.
Жилье продавалось без ремонта. Ранее артистка похвасталась покупкой в своих соцсетях. Также недавно Слава высмеяла блогера Настю Ивлееву и певца Филиппа Киркорова за их поведение на вечеринке в московском клубе.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.