Поглумившийся над смертью Заворотнюк музыкант сбежал из Киева

Потап опроверг фейковый пост о Заворотнюк и уехал в Колумбию

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, оказался в центре скандала после появления в соцсетях поста, якобы радующегося смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Потап заявил, что этот пост фейковый и разместил опровержение. Артист также объявил о своем отъезде в Колумбию, где намерен наладить сотрудничество с местными музыкантами. Его отъезд совпал с обсуждением нового закона о мобилизации в Украине.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова похвалила мужа Анастасии Заворотнюк.