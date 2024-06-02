Поглумившийся над смертью Заворотнюк музыкант сбежал из Киева

Рэп-исполнитель и продюсер Алексей Потапенко, известный как Потап, оказался в центре скандала после появления в соцсетях поста, якобы радующегося смерти актрисы Анастасии Заворотнюк.
Потап заявил, что этот пост фейковый и разместил опровержение. Артист также объявил о своем отъезде в Колумбию, где намерен наладить сотрудничество с местными музыкантами. Его отъезд совпал с обсуждением нового закона о мобилизации в Украине.
Ранее сообщалось, что Ольга Орлова похвалила мужа Анастасии Заворотнюк.
При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.