50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

Виктория Боня отказалась от 50 миллионов рублей за ночь с миллиардером

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пожилой миллиардер предлагал ей 50 миллионов рублей за ночь.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание. Боня отказалась, подчеркнув, что не является товаром. Она отметила, что предложение было одновременно оскорбительным и лестным.

13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым, сохранив дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва стала 14-летняя разница в возрасте.

* — запрещенная социальная сеть.