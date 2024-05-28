50 миллионов за ночь: Боня отказалась от предложения миллиардера

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что пожилой миллиардер предлагал ей 50 миллионов рублей за ночь.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание. Боня отказалась, подчеркнув, что не является товаром. Она отметила, что предложение было одновременно оскорбительным и лестным.
13 февраля Боня объявила о расставании с бизнесменом Русланом Гасановым, сохранив дружеские отношения. 1 марта телеведущая призналась, что одной из причин разрыва стала 14-летняя разница в возрасте.
* — запрещенная социальная сеть.
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