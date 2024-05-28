Стало известно, что может достаться Алсу после развода с мужем-бизнесменом

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с порталом "Страсти" заявила, что при отсутствии брачного договора певица Алсу может попробовать в процессе развода отсудить у супруга половину бизнеса.
Она напомнила, что добрачные квартиры исполнительницы останутся её собственностью.
"А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2", — пояснила Вербицкая-Линник.
Правозащитница рассказала, что обычно мужья-бизнесмены предпочитают выплатить бывшей супруге компенсацию взамен на активы.
В СМИ распространяется информация о том, что возможной причиной развода известных супругов стали измены бизнесмена Яна Абрамова. Однако доказательств таких предположений нет.
Ранее актриса Ольга Ломоносова рассказала об отношениях с украинскими родственниками.
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