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Стало известно, что может достаться Алсу после развода с мужем-бизнесменом

Адвокат Вербицкая заявила, что Алсу может претендовать на половину бизнеса супруга

0:58
Шоу-бизнес

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в беседе с порталом "Страсти" заявила, что при отсутствии брачного договора певица Алсу может попробовать в процессе развода отсудить у супруга половину бизнеса.

Адвокат Вербицкая заявила, что Алсу может претендовать на половину бизнеса супруга
Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Она напомнила, что добрачные квартиры исполнительницы останутся её собственностью.

"А на все, включая бизнес (доли в компаниях, акционерных обществах и т. д.), что было приобретено супругом в период их брака, она имеет право на 1/2", — пояснила Вербицкая-Линник.

Правозащитница рассказала, что обычно мужья-бизнесмены предпочитают выплатить бывшей супруге компенсацию взамен на активы.

В СМИ распространяется информация о том, что возможной причиной развода известных супругов стали измены бизнесмена Яна Абрамова. Однако доказательств таких предположений нет.

Ранее актриса Ольга Ломоносова рассказала об отношениях с украинскими родственниками.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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