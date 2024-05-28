Звезда "Не родись красивой" Ольга Ломоносова рассказала об отношениях с живущими на Украине родственниками

Актриса Ольга Ломоносова привязана к сестре, живущей в Киеве

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Ольга Ломоносова в интервью журналу "Атмосфера" призналась, что поддерживает тёплые отношения с двоюродной сестрой, проживающей в Киеве.

Фото: youtube.com by Канал Историс - Откройте, Давид! is licensed under public domain

По ее словам, она выросла в одиночестве, поэтому сильно привязана к родственнице. В настоящее время они не могут увидеться, так как на Украину российскую артистку никто не пустит.

"Родственники от меня не отвернулись. Мы острые темы с ними не поднимаем. Нужно быть очень бережным по отношению к человеку, который живет в той стране, которую он выбрал", — поделилась она своим мнением.

Ломоносова отметила, что политическая ситуация не повлияла на её любовь к родным людям. Отказ общаться с ней со стороны некоторых друзей она приняла спокойно.

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