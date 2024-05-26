"Как капуста и без шеи!" — Виктория Боня ответила на жесткую критику своих платьев в Каннах

Наряды Виктории Бони на Каннском фестивале вызвали критику подписчиков

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня, успевшая попасть на 77-й Каннский кинофестиваль в последний момент, столкнулась с критикой своих нарядов как со стороны очевидцев, так и подписчиков.

Фото: инстаграм аккаунт Виктории Бони

Её розовое платье с перьями было раскритиковано за неудачную линию горловины, которая, по мнению хейтеров, лишила её шеи и сделала фигуру прямоугольной. Второе, салатовое платье с воланами и рюшами, вызвало у подписчиков ассоциации с капустой.

Также было замечено, что большинство фото, выложенных Боней, были сделаны со спины. В ответ на критику Виктория резко заявила: "Когда вас начнут узнавать со спины, вы уже не станете писать подобных комментариев".