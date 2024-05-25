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Певец Сергей Жуков показал родного брата Михаила: "Люблю тебя, мой братик"

Сергей Жуков поздравил с днём рождения младшего брата

0:54
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков опубликовал совместное фото с родным братом Михаилом.

Сергей Жуков поздравил с днём рождения младшего брата
Фото: https://www.instagram.com/sezhukov by Инстаграм Сергея Жукова is licensed under public doman

Сергей Жуков разместил в "Инстаграме"* фото в обнимку с близким родственником. На фото братья держат в руках необычное угощение, похожее на хлеб, утыканный петушками на палочке.

"Люблю тебя, мой братик. С днём рождения, родной!" — подписал под фото певец.

Известно, что Михаил — соавтор большинства хитов группы "Руки вверх!". Мужчина всегда находился в тени своего звёздного брата.

Жуков-младший состоит в браке. В 2018-м году у Михаил родилась дочка Алиса.

Ранее дочь Сергея Жукова поздравила отца с днём рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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