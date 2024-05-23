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Боня попала в неловкое положение на презентации модельера Филиппа Плейна в Каннах

Модельер Филипп Плейн не сразу узнал Викторию Баню на вечеринке в Каннах

0:50
Шоу-бизнес

Немецкий модельер Филипп Плейн не сразу узнал светскую львицу Викторию Боню на вечеринке в Каннах. Об этом пишет Telegram-канал Dark Voice.

Модельер Филипп Плейн не сразу узнал Викторию Баню на вечеринке в Каннах
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм is licensed under public domain

На появившемся видеоролике Виктория Боня тянется обнять дизайнера, но он не сразу узнает ее. На других снимках модель похвасталась часами его бренда на руке.

На кинофестивале Виктория Боня также получила комплимент о красоте со стороны мировой топ-модели Беллы Хадид.

Викторя Боня не смогла прилететь на открытие ежегодного мероприятия в Каннах из-за просроченной визы в Монако. При этом актер Стас Садальский заявил, что ее заблокировали из-за незаконной продажи билетов.

Ранее юмористка Наталья Медведева рассказала, кому нужно образование.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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