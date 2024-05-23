Боня попала в неловкое положение на презентации модельера Филиппа Плейна в Каннах

Немецкий модельер Филипп Плейн не сразу узнал светскую львицу Викторию Боню на вечеринке в Каннах. Об этом пишет Telegram-канал Dark Voice.
На появившемся видеоролике Виктория Боня тянется обнять дизайнера, но он не сразу узнает ее. На других снимках модель похвасталась часами его бренда на руке.
На кинофестивале Виктория Боня также получила комплимент о красоте со стороны мировой топ-модели Беллы Хадид.
Викторя Боня не смогла прилететь на открытие ежегодного мероприятия в Каннах из-за просроченной визы в Монако. При этом актер Стас Садальский заявил, что ее заблокировали из-за незаконной продажи билетов.
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