Звезда на сцене и в жизни: Валерия о семье, проектах и собственном мнении

Певица Валерия впечатляет своей безупречной внешностью и заслуженным уважением как многодетная мама и преданная жена. Недавно она приняла участие в новом музыкальном шоу "Поймай меня, если сможешь" на телеканале "Россия", где выступала в составе звездной команды. В интервью для "СтарХита" Валерия поделилась своими впечатлениями от проекта, который стартует 24 мая, а также рассказала некоторые детали своей личной и творческой жизни.
В настоящее время Валерия работает над новым альбомом, принимает участие в различных телевизионных и интернет-проектах, а также выступает на концертах. Ее востребованность в мире шоу-бизнеса не оставляет много свободного времени, но она рада быть в центре внимания.
В интервью она отметила, что проект "Поймай меня, если сможешь" интересен своей забавностью и уникальностью. Участники шоу демонстрируют неожиданные таланты, что делает его захватывающим и непредсказуемым.
В разговоре о своей внучке Селин Валерия поделилась радостью от ее развития. Селин активно занимается английским и китайским языками, а также увлечена игрой в шахматы. Валерия выразила желание иметь еще внуков и подчеркнула, что дети приносят в жизнь невероятную радость.
Относительно критики в адрес ее невестки Лианы за откровенные фотосессии, Валерия подчеркнула, что каждый имеет право на свое мнение, но она не обращает на это внимание. Она уверена, что Лиана, как молодая и красивая девушка, имеет право на самовыражение и не должна подчиняться чужим стандартам.
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