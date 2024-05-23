Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помидоры черри могут защитить от рака и улучшить состояние сосудов
Россияне массово уезжают из Турции из-за проблем с ВНЖ и финансами
Российские аграрии получили первую страховую выплату за погибшие посевы
Как понять, что кошка заскучала
Жареная картошка со шкварками: горячо, сытно и очень аппетитно
Эти факторы влияют на урожай черешни
Пять утренних напитков для здоровой и сияющей кожи
Юрист рассказала, что устранять тараканов в домах обязана УК
Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей
Звезда на сцене и в жизни: Валерия о семье, проектах и собственном мнении

Певица Валерия рассказала о своих детях, внучке, а также об откровенных фото невестки

1:43
Шоу-бизнес

Певица Валерия впечатляет своей безупречной внешностью и заслуженным уважением как многодетная мама и преданная жена. Недавно она приняла участие в новом музыкальном шоу "Поймай меня, если сможешь" на телеканале "Россия", где выступала в составе звездной команды. В интервью для "СтарХита" Валерия поделилась своими впечатлениями от проекта, который стартует 24 мая, а также рассказала некоторые детали своей личной и творческой жизни.

Певица Валерия рассказала о своих детях, внучке, а также об откровенных фото невестки
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Валерии @valeriya

В настоящее время Валерия работает над новым альбомом, принимает участие в различных телевизионных и интернет-проектах, а также выступает на концертах. Ее востребованность в мире шоу-бизнеса не оставляет много свободного времени, но она рада быть в центре внимания.

В интервью она отметила, что проект "Поймай меня, если сможешь" интересен своей забавностью и уникальностью. Участники шоу демонстрируют неожиданные таланты, что делает его захватывающим и непредсказуемым.

В разговоре о своей внучке Селин Валерия поделилась радостью от ее развития. Селин активно занимается английским и китайским языками, а также увлечена игрой в шахматы. Валерия выразила желание иметь еще внуков и подчеркнула, что дети приносят в жизнь невероятную радость.

Относительно критики в адрес ее невестки Лианы за откровенные фотосессии, Валерия подчеркнула, что каждый имеет право на свое мнение, но она не обращает на это внимание. Она уверена, что Лиана, как молодая и красивая девушка, имеет право на самовыражение и не должна подчиняться чужим стандартам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Последние материалы
Юрист рассказала, что устранять тараканов в домах обязана УК
Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей
Семечко станет деревом: даём советы
Турист попал в перестрелку и погиб в национальном парке в Африке
Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями
СК "Гайде" выявила мошенническую схему с инсценированным ДТП
Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина
Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников